Idorsia-Aktie klettert ins Plus: Idorsia will sich frisches Kapital beschaffen - Vorläufige Zahlen veröffentlicht

Das Biotechunternehmen Idorsia will sich über eine Kapitalerhöhung rund 575 Millionen Franken beschaffen.

Eingesetzt werden sollen die Mittel für den Zulassungsantrag und - falls genehmigt - die Markteinführung des Schlafmittels Daridorexant sowie die weiteren Pipeline-Programme, wie Idorsia am Donnerstag mitteilte. Gleichzeitig hat das Unternehmen vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate veröffentlicht.

Geplant ist den Angaben zufolge, das Aktienkapital von Idorsia um bis zu 23'800'000 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je 0,05 Franken zu erhöhen. Diese sollen aus dem bestehenden genehmigten Aktienkapital ausgegeben werden. Dies entspreche bis zu 16,7 Prozent des gegenwärtig ausgegebenen Aktienkapitals.

Bestehende Idorsia-Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht für jede Idorsia-Aktie, die nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange am 12. Oktober 2020 gehalten wird, um neue Aktien von Idorsia zu zeichnen, die im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegeben werden sollen. Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Verhältnis 1 neue Aktie pro 6 gehaltene Bezugsrechte angeboten. Den Ausübungszeitraum beginnt am 13. Oktober und endet am 20. Oktober. Weitere Einzelheiten über den Verlauf der Kapitalerhöhung werden ab dem 20. Oktober geliefert.

Die Hauptaktionäre von Idorsia, Jean-Paul und Martine Clozel, werden alle ihre Rechte auszuüben, um mindestens ihre derzeitige Beteiligung von 28,4 Prozent an Idorsia zu halten. Möglicherweise erhöhen sie diese aber auch auf bis zu 30 Prozent, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Zahlen frühzeitig veröffentlicht

Wegen des Zeitplans für die Kapitalerhöhung präsentiert Idorsia auch noch vorläufige Ergebnisse für die ersten neun Monate 2020. Die endgültigen Finanzergebnisse werden am 27. Oktober 2020 vorgelegt.

Die Barmittel per Ende September 2020 werden auf 816 Millionen Franken beziffert und die Nettoeinnahmen auf 66 Millionen.

Dem steht ein Gesamtbetriebsaufwand nach US-GAAP zwischen 350 Millionen und 360 Millionen Franken gegenüber. Nach Non-GAAP dürfte dieser zwischen 297 Million und 307 Million Franken liegen.

Bei der Vorlage der Halbjahreszahlen im Juli hatte Idorsia für das Gesamtjahr Ausgaben nach US-GAAP in Höhe von 530 Millionen Franken angekündigt.

Idorsia-Papiere wurden am Vormittag in Zürich zeitweise 2,02 Prozent niedriger bei 24,30 Franken gehandelt, klettern im Verlauf aber in die Gewinnzone und legen am Mittag zwischenzeitlich um 2,02 Prozent auf 24,30 Franken zu.

hr/cf

Allschwil (awp)