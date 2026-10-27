Idorsia-Aktie im Plus: Studie für US-Zulassungserweiterung für Schlafmittel Quviviq gestartet

Die Studie soll belegen, dass das Schlafmittel Quviviq nicht nur den Nachtschlaf verbessert, sondern auch die Funktionsfähigkeit am Tag, wie das Biopharmaunternehmen Idorsia am Dienstag mitteilte.

Dari-Dream ist eine klinische Phase-3-Studie. Rund 344 Erwachsene und ältere Menschen mit Schlafstörungen nehmen über drei Monate an der randomisierten, placebokontrollierten Doppelblindstudie teil. Die Ergebnisse werden für 2028 erwartet.

Ziel ist es, die Tagesfunktions-Daten in die US-amerikanische Verschreibungsinformation aufzunehmen. In mehreren anderen Ländern, darunter europäische Staaten, sind diese Informationen bereits in der Produktinformation enthalten. Quviviq ist in den USA und Europa als Behandlung von Schlafstörungen zugelassen.

Die Idorsia-Aktie zeigt sich am Dienstag an der SIX zeitweise mit einem Plus von 1,61 Prozent auf 4,41 Franken.

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Allschwil (awp)