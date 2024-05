Idorsia-Aktie im Minus: Idorsia nominiert neuen Verwaltungsrat

Drei Mitglieder treten an der Generalversammlung vom 13. Juni nicht mehr an. Es wurde jedoch lediglich ein neuer Verwaltungsrat nominiert.

Peter Kellogg, Jörn Aldag und Felix Ehrat hätten sich aus persönlichen Gründen entschieden, nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten, heisst es in der am Donnerstag veröffentlichten Einladung zur GV. Als neues Mitglied schlägt der Verwaltungsrat Bart Filius vor. Damit werde das Aufsichtsgremium "vorerst" verkleinert.

Filius habe umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Finanzierung, Geschäftsentwicklung und Handel in der Biotechnologie- und Pharmaindustrie. Unter anderem war er den Angaben zufolge viele Jahre in Führungspositionen beim belgischen Pharmaunternehmen Galapagos und bei der französischen Sanofi tätig.

Wie Idorsia bereits am Dienstag bekanntgab, steht an der anstehenden ordentlichen GV ausserdem CEO und Firmengründer Jean-Paul Clozel als Verwaltungsrat zur Wiederwahl und soll neu zum Präsidenten gewählt werden. Der jetzige VRP Mathieu Simon wird dann sein Vize.

Damit kommt es auch zum Stabwechsel in der operativen Führung: Finanzchef André Muller übernimmt am 13. Juni den Chefposten. Aufgabe des neuen Kapitäns ist es, das angeschlagene Unternehmen in ruhigere Fahrwasser zu führen.

Die Idorsia-Aktie verliert via SIX zeitweise 0,98 Prozent auf 2,234 Franken.

