Idorsia-Aktie im Minus: Idorsia erzielt weitere Erfolge mit Schlafmittel Daridorexant

Demnach ist das in den USA bereits zugelassene Mittel auch über einen längeren Zeitraum gut verträglich.

Die Einnahme von Daridorexant jede Nacht über einen Zeitraum von 12 Monaten werde gut vertragen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Dies decke sich mit den Ergebnissen einer bereits publizierten Studie mit einer Laufzeit von 12 Wochen.

Auch nach 12 Monaten hätten die untersuchten Personen keine Anzeichen von Toleranz gegenüber dem Mittel gezeigt, mit anderen Worten: Die Wirkung sei nicht verloren gegangen. Eine physische Abhängigkeit vom Mittel habe sich auch nicht ergeben.

Die Studie habe weiter gezeigt, dass die Probanden insgesamt besser geschlafen und sich dann am Tag auch besser gefühlt hätten.

Idorsia setzt grosse Hoffnungen auf das Schlafmittel Daridorexant. In den USA wird es unter dem Namen Quiviq bereits vermarktet und für die Entwicklung und die Vermarktung in China wurde eine Lizenzvereinbarung abgeschlossen. Die Vorbereitungen für die Einführung in Europa laufen.

Im Schweizer Handel verlieren die Idorsia-Aktien zeitweise 0,59 Prozent auf 13,37 Franken.

cf/kw

Allschwil (awp)