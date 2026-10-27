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27.10.2026 07:45:00
Idorsia-Aktie im Fokus: Studie für US-Zulassungserweiterung für Schlafmittel Quviviq gestartet
Idorsia hat die ersten Patienten in die Studie Dari-Dream aufgenommen.
Dari-Dream ist eine klinische Phase-3-Studie. Rund 344 Erwachsene und ältere Menschen mit Schlafstörungen nehmen über drei Monate an der randomisierten, placebokontrollierten Doppelblindstudie teil. Die Ergebnisse werden für 2028 erwartet.
Ziel ist es, die Tagesfunktions-Daten in die US-amerikanische Verschreibungsinformation aufzunehmen. In mehreren anderen Ländern, darunter europäische Staaten, sind diese Informationen bereits in der Produktinformation enthalten. Quviviq ist in den USA und Europa als Behandlung von Schlafstörungen zugelassen.
awp-robot/mk
Allschwil (awp)
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