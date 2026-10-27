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Idorsia-Aktie im Fokus: Studie für US-Zulassungserweiterung für Schlafmittel Quviviq gestartet
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Phase-3-Studie 27.10.2026 07:45:00

Idorsia-Aktie im Fokus: Studie für US-Zulassungserweiterung für Schlafmittel Quviviq gestartet

Idorsia-Aktie im Fokus: Studie für US-Zulassungserweiterung für Schlafmittel Quviviq gestartet

Idorsia hat die ersten Patienten in die Studie Dari-Dream aufgenommen.

Idorsia
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Die Studie soll belegen, dass das Schlafmittel Quviviq nicht nur den Nachtschlaf verbessert, sondern auch die Funktionsfähigkeit am Tag, wie das Biopharmaunternehmen Idorsia am Dienstag mitteilte.

Dari-Dream ist eine klinische Phase-3-Studie. Rund 344 Erwachsene und ältere Menschen mit Schlafstörungen nehmen über drei Monate an der randomisierten, placebokontrollierten Doppelblindstudie teil. Die Ergebnisse werden für 2028 erwartet.

Ziel ist es, die Tagesfunktions-Daten in die US-amerikanische Verschreibungsinformation aufzunehmen. In mehreren anderen Ländern, darunter europäische Staaten, sind diese Informationen bereits in der Produktinformation enthalten. Quviviq ist in den USA und Europa als Behandlung von Schlafstörungen zugelassen.

awp-robot/mk

Allschwil (awp)

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Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
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Short 15’431.55 13.84 S7BSAU
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SMI-Kurs: 14’538.95 26.10.2026 17:31:10
Long 13’925.32 19.81 SMCOBU
Long 13’620.32 13.91 SIB66U
Long 13’028.90 8.90 SDFBZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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