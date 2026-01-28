Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’024 -1.5%  SPI 18’035 -1.4%  Dow 49’012 0.0%  DAX 24’844 -0.2%  Euro 0.9193 0.3%  EStoxx50 5’942 -0.9%  Gold 5’294 2.2%  Bitcoin 69’000 1.4%  Dollar 0.7704 1.2%  Öl 68.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156UBS24476758NVIDIA994529Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Lonza1384101Logitech2575132
Top News
Erster staatlicher Stablecoin startet im US-Bundesstaat Wyoming
OHB-Aktie verwirrt: Milliardenprojekt mit Rheinmetall - Anleger staunen über grosse Kursdiskrepanzen
Idorsia-Aktie gibt schlussendlich nach: Lizenzvereinbarung für Quviviq in Lateinamerika abgeschlossen
Lonza-Aktie rutscht letztlich auf rotes Terrain: Pharmazulieferer kehrt 2025 auf Wachstumskurs zurück
Logitech-Aktie mit Berg- und Talfahrt: Computerzubehörhersteller mit starkem dritten Quartal
Suche...
Plus500 Depot

Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Expansion geht voran 28.01.2026 17:50:00

Idorsia-Aktie gibt schlussendlich nach: Lizenzvereinbarung für Quviviq in Lateinamerika abgeschlossen

Idorsia-Aktie gibt schlussendlich nach: Lizenzvereinbarung für Quviviq in Lateinamerika abgeschlossen

Idorsia treibt die Expansion seines Schlafmittels Quviviq voran.

Idorsia
3.67 CHF -0.43%
Kaufen Verkaufen
So kündigte das Biotechunternehmen am Mittwoch an, eine exklusive Lizenz- und Liefervereinbarung mit der brasilianischen Gesellschaft EMS für Quviviq in Lateinamerika abgeschlossen zu haben.

Im Zuge der Vereinbarung erhalte Idorsia eine Gesamtvergütung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar für die Umsetzung der Vereinbarung, die erste Einreichung des Zulassungsantrages und die Markteinführung von Quviviq. Zudem stünden Idorsia der Lieferpreis zuzüglich zweistelliger Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz in Brasilien und Mexiko zu.

EMS ist den Angaben zufolge Brasiliens grösstes privates Pharmaunternehmen. Im Rahmen der Lizenz- und Liefervereinbarung werde EMS für die Zulassung und Vermarktung von Quviviq in Lateinamerika verantwortlich sein. Ein Zulassungsantrag sei bereits im vergangenen Jahr bei der brasilianischen Behörde Anvisa eingereicht worden.

Für die Idorsia-Aktie ging es im Schweizer Handel letztendlich um 1,49 Prozent auf 3,65 CHF nach unten.

Allschwil (awp)

Weitere Links:

Idorsia-Aktie rutscht dennoch ab: Quviviq treibt Umsatz kräftig an

Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

Nachrichten zu Idorsia AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Idorsia AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:19 Marktüberblick: Dollar unter Druck
09:08 Swisscom gefragt
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An der 25‘000er-Marke abgedreht
27.01.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
27.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Swisscom, UBS
26.01.26 Befeuern KI und E-Autos ein Atomenergie-Comeback?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’617.81 19.44 B19SNU
Short 13’890.11 13.91 ULESKU
Short 14’425.93 8.84 B5HSYU
SMI-Kurs: 13’023.81 28.01.2026 17:31:15
Long 12’532.70 19.87 SATBDU
Long 12’224.81 13.63 S36BLU
Long 11’712.71 8.93 SJLBSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank-Aktie verliert: Razzia bei deutschem Branchenprimus - Verdacht der Geldwäsche
OHB-Aktie verwirrt: Milliardenprojekt mit Rheinmetall - Anleger staunen über grosse Kursdiskrepanzen
Kurssprung bei NVIDIA-Aktie: China-Geschäft vor Comeback dank H200-Freigabe
Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Qubits 2026: D-Wave & Co. stellen Entwicklungen im Quantencomputing vor - Quanten-Aktien gefragt
Roche-Aktie letztlich leichter: Forschungserfolg mit neuartigem Fettsenker
Lonza-Aktie rutscht letztlich auf rotes Terrain: Pharmazulieferer kehrt 2025 auf Wachstumskurs zurück
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend stärker
Augen auf Fed und US-Tech-Bilanzen: SMI beendet Handel leichter -- DAX letztlich etwas tiefer -- Asiens Börsen schliessen mit Gewinnen

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
17:54 Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Warten auf die US-Notenbank
17:51 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Leichte Verluste vor Zinssignalen der Fed
17:45 Aktien Frankfurt Schluss: Leichte Verluste vor Zinssignalen der Fed
17:34 TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Januar 2026
17:34 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 11. Februar 2026
17:26 Merz tritt Zweifeln an Trumps Gesundheit entgegen
17:24 Schluss mit Scrollen: Schweden plant Handyverbot an Schulen
17:23 Spranger will Berliner Gesetze nach Stromausfall ändern
17:23 KORREKTUR/ROUNDUP: Deutsche Autohersteller verteidigen Spitzenplatz in Europa
17:20 GNW-News: Coventry erweitert sein durch Lebensversicherungen abgesichertes LILY-Finanzierungsprogramm mit neuen Asset-Backed Notes im Volumen von 750 Million...