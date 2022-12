Idorsia-Aktie gibt dennoch nach: Idorsia erhält auch in der Schweiz Zulassung für Schlafmittel Quviviq

Die Swissmedic habe das Mittel zur Behandlung von Erwachsenen mit Schlafstörungen (Insomnie) zugelassen, deren Symptome seit mindestens drei Monaten anhalten und eine beträchtliche Auswirkung auf die Tagesaktivität haben, teilte Idorsia am Montag mit.

Chronische Schlaflosigkeit ist laut Mitteilung eine der häufigsten Schlafstörungen in Europa, von der zwischen 6 und 12 Prozent der erwachsenen Bevölkerung betroffen sind.

In der Schweiz beabsichtigt Idorsia, das Mittel für Patienten ab Mitte 2023 verfügbar zu machen. In den USA ist Quviviq seit Januar und in der EU seit Mai 2022 zugelassen.

Die Idorsia-Aktie verliert an der SWX letztlich 0,91 Prozent auf 14,14 Franken.

hr/ys

Allschwil (awp)