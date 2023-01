Idorsia-Aktie gerät ins Trudeln: Idorsia reicht EU-Zulassungsantrag für Blutdruckmittel Aprocitentan ein

So hat das Biotechunternehmen bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) einen Zulassungsantrag für Aprocitentan eingereicht, ein Mittel zur Behandlung Patienten mit resistenter Hypertonie, also Bluthochdruck, der nur schlecht auf eine Behandlung anspricht.

Der Antrag basiert auf Daten aus einem umfassenden klinischen und nicht-klinischen Entwicklungsprogramm. In der Phase-III-Zulassungsstudie Precision hatte Aprocitentan bei Patienten mit resistenter Hypertonie eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Senkung des Blutdrucks gezeigt. Dieser Effekt konnte bis zu 48 Wochen lang aufrechterhalten werden, wenn der Wirkstoff zu einer antihypertensiven Kombinationstherapie hinzugefügt wurde.

Anzeige Passende emittierte Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % Idorsia AG 124058137 59.00 % 17.00 %

In den USA hatte Idorsia bereits Ende Dezember einen Zulassungsantrag bei der US-Behörde FDA eingereicht. Im Falle einer Zulassung wäre es dann das dritte zugelassene Medikament für Idorsia. Das Schlafmittel Quviviq ist bereits in den USA, der EU und der Schweiz zugelassen und Pivlaz in Japan zur Behandlung von Hirnblutungen.

Anteilsscheine von Idorsia geben im Schweizer Handel zeitweise 4,89 Prozent auf 16,15 CHF nach.

Allschwil (awp)