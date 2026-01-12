Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
12.01.2026 14:24:07
Idorsia-Aktie freundlich: Positive Studiendaten zu Lucerastat
Idorsia publiziert neue Studiendaten zu seinem Mittel Lucerastat.
Die Daten untermauern im Urteil von Idorsia das Potenzial der oralen Therapie zur Behandlung von Morbus Fabry, insbesondere bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion. Idorsia plane nun die nächsten Schritte für Lucerastat.
Zudem kündigte das Unternehmen an, an der diesjährigen JPMorgan Healthcare-Konferenz seine beiden Hoffnungsträger vorzustellen. So werde sich CEO Srishti Gupta unter anderem zum Schlafmittel Quviviq sowie Tryvio äussern, das bei Bluthochdruck eingesetzt wird.Zeitweise steigt die Idorsia-Aktie im schweizerischen Handel um 0,13 Prozent auf 3,78 Franken.
ra/hr
Allschwil (awp)
