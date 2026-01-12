Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fabry-Krankheit 12.01.2026 14:24:07

Idorsia-Aktie freundlich: Positive Studiendaten zu Lucerastat

Idorsia-Aktie freundlich: Positive Studiendaten zu Lucerastat

Idorsia publiziert neue Studiendaten zu seinem Mittel Lucerastat.

Diesen zufolge zeigt das Präparat unter anderem einen vielversprechenden Effekt auf die Nierenfunktion bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion. Die Daten wurden in "Nature Communications" präsentiert, erklärte das Unternehmen am Montag.

Die Daten untermauern im Urteil von Idorsia das Potenzial der oralen Therapie zur Behandlung von Morbus Fabry, insbesondere bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion. Idorsia plane nun die nächsten Schritte für Lucerastat.

Zudem kündigte das Unternehmen an, an der diesjährigen JPMorgan Healthcare-Konferenz seine beiden Hoffnungsträger vorzustellen. So werde sich CEO Srishti Gupta unter anderem zum Schlafmittel Quviviq sowie Tryvio äussern, das bei Bluthochdruck eingesetzt wird. 

Zeitweise steigt die Idorsia-Aktie im schweizerischen Handel um 0,13 Prozent auf 3,78 Franken.

ra/hr

Allschwil (awp)

