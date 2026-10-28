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28.10.2026 16:35:00
Idorsia-Aktie freundlich: Phase-3-Studie mit Fabry-Wirkstoff Lucerastat gestartet
Idorsia hat eine entscheidende Phase-3-Studie mit dem Wirkstoffkandidaten Lucerastat gegen die seltene Stoffwechselkrankheit Morbus Fabry gestartet.
Die Studie soll bei 16 erwachsenen Männern mit Morbus Fabry untersuchen, ob Lucerastat die Ablagerung des Stoffes Globotriaosylceramid (Gb3) in den Nieren reduziert. Idorsia strebt auf Basis der Ergebnisse einen Zulassungsantrag ab 2029 an.
Ferner erhält Nxera nach Ausübung einer bestehenden Option die exklusiven Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für Japan und ausgewählte Märkte im asiatisch-pazifischen Raum (ohne China).
Dafür zahlt das Unternehmen Idorsia 7 Millionen Franken und beteiligt sich an den Kosten des globalen Phase-3-Programms. Zudem stehen Idorsia Lizenzgebühren auf den Nettoumsätzen in den vereinbarten Gebieten zu.
An der SIX steht die Idorsia-Aktie zeitweise bei 4,572 CHF, was einem Plus von 0,44 Prozent entspricht.
ra/cg
Allschwil (awp)
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