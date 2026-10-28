Idorsia-Aktie freundlich: Phase-3-Studie mit Fabry-Wirkstoff Lucerastat gestartet

Gleichzeitig hat das Unternehmen mit dem japanischen Pharmakonzern Nxera Pharma eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung geschlossen.

Die Studie soll bei 16 erwachsenen Männern mit Morbus Fabry untersuchen, ob Lucerastat die Ablagerung des Stoffes Globotriaosylceramid (Gb3) in den Nieren reduziert. Idorsia strebt auf Basis der Ergebnisse einen Zulassungsantrag ab 2029 an.

Ferner erhält Nxera nach Ausübung einer bestehenden Option die exklusiven Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für Japan und ausgewählte Märkte im asiatisch-pazifischen Raum (ohne China).

Dafür zahlt das Unternehmen Idorsia 7 Millionen Franken und beteiligt sich an den Kosten des globalen Phase-3-Programms. Zudem stehen Idorsia Lizenzgebühren auf den Nettoumsätzen in den vereinbarten Gebieten zu.

An der SIX steht die Idorsia-Aktie zeitweise bei 4,572 CHF, was einem Plus von 0,44 Prozent entspricht.

ra/cg

Allschwil (awp)