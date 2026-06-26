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Kreditvertrag 26.06.2026 12:56:00

Idorsia-Aktie fester: Konzern schliesst Pharmakon-Darlehen ab und tilgt Kredit vollständig

Idorsia-Aktie fester: Konzern schliesst Pharmakon-Darlehen ab und tilgt Kredit vollständig

Idorsia hat den bereits angekündigten Kreditvertrag mit Pharmakon Advisors abgeschlossen.

Idorsia
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Idorsia hat den Abschluss eines Darlehensvertrags mit Pharmakon Advisors über bis zu 250 Millionen Franken bestätigt. Mit der ersten Tranche von 150 Millionen Franken wurde die bestehende New Money Facility in Höhe von 105 Millionen Franken vollständig zurückgezahlt.

Dies beseitigt kurzfristige Fälligkeiten und stärkt die Liquidität, wie das Biopharma-Unternehmen am Freitag mitteilte. Idorsia hatte bereits vor zwei Wochen über die Vereinbarung berichtet. Wie Idorsia seinerzeit schrieb, reicht die vorhandene Finanzierung nun bis weit ins Jahr 2028 hinein und verschafft dem Management zusätzliche Planungssicherheit.

Die Idorsia-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,50 Prozent auf 6,11 Franken.

Allschwil (awp)

Weitere Links:

Idorsia refinanziert Schulden und verlängert Liquiditätsreichweite bis 2028

Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
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