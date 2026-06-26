Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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26.06.2026 12:56:00
Idorsia-Aktie fester: Konzern schliesst Pharmakon-Darlehen ab und tilgt Kredit vollständig
Idorsia hat den bereits angekündigten Kreditvertrag mit Pharmakon Advisors abgeschlossen.
Dies beseitigt kurzfristige Fälligkeiten und stärkt die Liquidität, wie das Biopharma-Unternehmen am Freitag mitteilte. Idorsia hatte bereits vor zwei Wochen über die Vereinbarung berichtet. Wie Idorsia seinerzeit schrieb, reicht die vorhandene Finanzierung nun bis weit ins Jahr 2028 hinein und verschafft dem Management zusätzliche Planungssicherheit.
Die Idorsia-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,50 Prozent auf 6,11 Franken.
Allschwil (awp)
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