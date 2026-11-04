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04.11.2026 16:22:00
Idorsia-Aktie dreht nach unten ab: FDA-Sonderstatus für Schlafmittel bei Kindern
Idorsia hat für sein Schlafmittel Daridorexant den Sonderstatus "Breakthrough Therapy Designation" der US-Arzneimittelbehörde FDA erhalten.
Grundlage für die Designation sind die Ergebnisse einer klinischen Phase-2-Studie. In der randomisierten, placebokontrollierten Doppelblindstudie wurden 165 Kinder und Jugendliche mit Schlafstörungen über zwei Wochen behandelt. Die Studie zeigte eine statistisch signifikante, dosisabhängige Verbesserung der Gesamtschlafdauer. Bei Kindern mit neurologischen Entwicklungsstörungen wie Autismus oder ADHS fiel der Effekt besonders ausgeprägt aus.
Derzeit gibt es kein von der FDA zugelassenes Medikament zur Behandlung von Schlafstörungen bei Kindern. Daridorexant ist bisher nur für Erwachsene zugelassen. Idorsia plant, das Phase-3-Programm für Kinder und Jugendliche in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres zu starten.Idorsia-Titel präsentierten sich im heimischen Handel zeitweise noch fester, fallen nun aber in die Verlustzone und geben 0,88 Prozent auf 4,29 Franken nach.
awp-robot/dm
Allschwil (awp)
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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