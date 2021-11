Idorsia-Aktie dreht ins Minus: Idorsia plant Phase-III-Studie mit Cenerimod bei Bindegewebserkrankung Lupus

So hätten die Ergebnisse der Phase-IIb-Studie CARE eine klinisch bedeutsame Verbesserung bei Patienten mit der chronisch-entzündlichen Bindegewebserkrankung Lupus gezeigt, teilte Idorsia am Montag mit.

Die Wirkung von Cenerimod sei besonders bei Patienten mit hoher Krankheitsaktivität zu beobachten gewesen und habe mit der Zeit zugenommen. Das Sicherheitsprofil des Kandidaten sei gut. Man werde nun mit den Gesundheitsbehörden das geplante Phase-III-Programm besprechen, damit es so schnell wie möglich vorangetrieben werden könne.

Idorsia-Aktien geben Gewinne ab

Die Aktien von Idorsia legten am Montag in einem freundlichen Gesamtmarkt zunächst überdurchschnittlich stark zu. Die Aktien der Biotechnologiegesellschaft legten am Morgen an der SWX zeitweise um 09.40 Uhr um 3,2 Prozent zu auf 19,44 Franken. Kurzzeitig war der Kurs bis auf 19,71 Franken gestiegen. Im verlauf fallen die Papiere jedoch in die Verlustzone und geben um 1,17 Prozent auf 18,62 Franken nach.

"Angesichts der begrenzten Behandlungsmöglichkeiten sind die positiven Ergebnisse von Cenerimod bei SLE eine gute Nachricht für die Patienten - und auch für die Investoren von Idorsia", kommentiert Stefan Schneider von der Bank Vontobel. Er gehe derzeit von einem konservativen Spitzenumsatz von 200 Millionen Franken aus. Die Ergebnisse der Phase 3-Studie erwarte er nicht vor 2025 und eine mögliche Markteinführung frühestens im Jahr 2027.

Allschwil / Zürich (awp)