IDI Insurance Company hat am 26.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6.95 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5.60 ILS je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0.95 Prozent auf 1.01 Milliarden ILS. Im Vorjahresviertel hatte IDI Insurance Company 1.02 Milliarden ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch