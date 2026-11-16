IDH DEVELOPMENT Spolka Akcyjna: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

IDH DEVELOPMENT Spolka Akcyjna hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 PLN. Im Vorjahresquartal waren -0.020 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat IDH DEVELOPMENT Spolka Akcyjna im vergangenen Quartal 6.8 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 793.42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IDH DEVELOPMENT Spolka Akcyjna 0.8 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch