IDFC Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

IDFC Bank hat am 24.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.22 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.350 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IDFC Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 142.28 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 118.28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch