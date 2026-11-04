IDEXX Laboratories vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

IDEXX Laboratories hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3.40 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1.21 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.11 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch