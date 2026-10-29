IDEX: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

IDEX hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

IDEX hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.95 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.70 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat IDEX 951.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 878.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch