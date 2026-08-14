Identive gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Identive präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.260 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12.70 Prozent auf 5.7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch