Idemitsu Kosan stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Idemitsu Kosan hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.340 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Idemitsu Kosan in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31.33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.48 Milliarden USD im Vergleich zu 13.31 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch