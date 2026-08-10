Idemitsu Kosan: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Idemitsu Kosan hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 179.63 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Idemitsu Kosan 4.28 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Idemitsu Kosan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23.26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2’271.75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1’843.04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch