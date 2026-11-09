IDEC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IDEC lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 84.15 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 43.71 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IDEC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.86 Milliarden JPY im Vergleich zu 18.38 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch