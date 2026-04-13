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13.04.2026 17:10:56

IDEAYA Biosciences Stock Rises 21% On Positive OptimUM-02 Trial Results

IDEAYA Biosciences
29.65 EUR 4.51%
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(RTTNews) - IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) shares rose 20.98 percent to $36.90, gaining $6.40 on Monday, after the company reported positive topline results from its Phase 2/3 OptimUM-02 trial evaluating darovasertib in combination with crizotinib for metastatic uveal melanoma.

The stock is currently trading at $36.90, compared to a previous close of $30.50 on the Nasdaq. It opened at $34.92 and has traded in a range of $34.56 to $38.03 during the session, with volume reaching 3.94 million shares versus an average of 935,200 shares.

The company announced that the combination therapy met its primary endpoint, demonstrating a statistically significant improvement in progression free survival, reducing the risk of disease progression by 58 percent compared to standard treatments. The 52-week range for the stock is $15.84 to $39.28.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 13’905.54 13.88 B62SOU
Short 14’417.91 9.00 BWNSSU
SMI-Kurs: 13’142.85 13.04.2026 16:59:57
Long 12’541.40 19.25 S33BNU
Long 12’273.79 13.88 SC4B0U
Long 11’749.52 9.00 S79B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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