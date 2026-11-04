IDEAYA Biosciences gewährte Anlegern Blick in die Bücher

IDEAYA Biosciences lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.22 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1.35 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 95.07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 207.8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch