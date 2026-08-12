Ideaforge Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ideaforge Technology veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.59 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ideaforge Technology ein Ergebnis je Aktie von -5.400 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Ideaforge Technology im vergangenen Quartal 685.9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 436.68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ideaforge Technology 127.8 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch