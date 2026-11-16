IDEA INTERNATIONAL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

IDEA INTERNATIONAL lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9.20 JPY. Im Vorjahresviertel waren 11.91 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15.02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.94 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.46 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch