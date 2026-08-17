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17.08.2026 06:37:00
IDEA INTERNATIONAL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
IDEA INTERNATIONAL hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17.68 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IDEA INTERNATIONAL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 19.82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.56 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 57.05 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei IDEA INTERNATIONAL ein Gewinn pro Aktie von 13.43 JPY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 12.88 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 11.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem IDEA INTERNATIONAL 14.50 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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