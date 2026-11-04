IDEA Consultants hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

IDEA Consultants äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 47.76 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IDEA Consultants 19.76 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.91 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5.55 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch