IDEA Consultants hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

IDEA Consultants hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 93.94 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IDEA Consultants ein EPS von 90.43 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.88 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5.71 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch