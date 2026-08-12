Idea Cellular präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Idea Cellular präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Idea Cellular vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.35 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.630 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 116.89 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Idea Cellular einen Umsatz von 110.23 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch