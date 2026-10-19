IDBI Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

IDBI Bank hat am 17.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.06 INR gegenüber 3.00 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7.26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 92.64 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 99.36 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch