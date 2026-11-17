Idaho Strategic Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Idaho Strategic Resources 0.200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 11.9 Millionen USD gegenüber 11.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch