ICVL Steels gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ICVL Steels stellte am 19.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.38 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0.220 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch