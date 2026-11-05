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05.11.2026 23:27:35
ICU Medical Swings To Q3 Profit
(RTTNews) - ICU Medical, Inc. (ICUI) on Thursday posted a profit for the third quarter, a turnaround from a loss last year, driven largely by higher revenue reflecting growth in its Consumables and Infusion Systems businesses. The company reaffirmed its fiscal 2026 financial outlook, with performance now expected toward the higher end of its guidance ranges.
For the third quarter, net income was $26.8 million, or $1.07 per share, compared with a net loss of $3.4 million, or $0.14 per share, in the year-ago quarter.
Adjusted earnings per share were $2.44, compared with $2.03 in the prior-year quarter.
Revenue increased 4.4 percent to $560.4 million from $537 million a year earlier. Gross margin improved to 42 percent from 37 percent.
By product line, Consumables revenue grew 5 percent to $298.4 million, while Infusion Systems revenue increased 11 percent to $192.5 million. Vital Care revenue declined 11 percent to $69.5 million.
ICU Medical reaffirmed its fiscal 2026 outlook, expecting results toward the higher end of its previously issued ranges. The company continues to project earnings per share of $2.89 to $3.29 and adjusted earnings per share of $8.60 to $9.00.
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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