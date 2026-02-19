ICU Medical Aktie 940704 / US44930G1076
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.02.2026 23:40:32
ICU Medical Q4 Loss Narrows
(RTTNews) - ICU Medical, Inc. (ICUI), Thursday reported forth-quarter net loss of $15.7 million, or $0.64 per share, as compared to a net loss of $23.8 million, or $0.97 per share, for the fourth quarter of 2024.
Adjusted earnings per share for the fourth quarter were $1.91 as compared to $2.11 for the fourth quarter of 2024.
Fourth-quarter revenue was $540.7 million, as compared to $629.8 million in the same period in the prior year.
Vivek Jain, ICU Medical's Chief Executive Officer, said, "Fourth quarter results were generally in line with our expectations."
For fiscal year 2026 the company estimates net income to be in the range of $26 million to $44 million and net earnings per share estimated to be in the range of $1.03 to $1.74.
For the fiscal year 2026, the company expects adjusted EBITDA to be in the range of $400 million to $430 million, and adjusted earnings per share to be in the range of $7.75 to $8.45.
Nachrichten zu ICU Medical
|
18.02.26
|Ausblick: ICU Medical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: ICU Medical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu ICU Medical
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street schlussendlich leichter -- SMI nach Rekordhoch letztlich im Minus -- DAX schliesslich schwächer -- Nikkei beendet Handel im Plus - Chinas Börsen ruhen
Während sich der heimische Aktienmarkt nach seiner Rekordjagd abkühlte, steckte der deutsche Leitindex Verluste ein. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu.