ICU Medical Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for ICU Medical (ICUI):

Earnings: -$3.40 million in Q3 vs. -$32.98 million in the same period last year. EPS: -$0.14 in Q3 vs. -$1.35 in the same period last year. Excluding items, ICU Medical reported adjusted earnings of $50.25 million or $2.03 per share for the period.

Analysts projected $1.43 per share Revenue: $536.99 million in Q3 vs. $589.13 million in the same period last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $7.35 to $7.65