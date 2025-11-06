ICU Medical Aktie 940704 / US44930G1076
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
06.11.2025 23:29:06
ICU Medical Q3 Earnings Summary
ICU Medical
102.09 CHF 0.96%
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for ICU Medical (ICUI):
Earnings: -$3.40 million in Q3 vs. -$32.98 million in the same period last year. EPS: -$0.14 in Q3 vs. -$1.35 in the same period last year. Excluding items, ICU Medical reported adjusted earnings of $50.25 million or $2.03 per share for the period.
Analysts projected $1.43 per share Revenue: $536.99 million in Q3 vs. $589.13 million in the same period last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $7.35 to $7.65
Nachrichten zu ICU Medical
|
05.11.25
|Ausblick: ICU Medical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: ICU Medical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: ICU Medical legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)