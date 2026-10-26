Iconovo Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Iconovo Registered hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.07 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0.170 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Iconovo Registered im vergangenen Quartal 0.7 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7000 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Iconovo Registered 0.0 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch