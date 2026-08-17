Icom öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Icom hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 48.55 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 18.24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.64 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.12 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch