Icom: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Icom hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 58.20 JPY. Im letzten Jahr hatte Icom einen Gewinn von 11.87 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Icom mit einem Umsatz von insgesamt 9.96 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12.08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch