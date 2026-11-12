ICL-Israel Chemicals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ICL-Israel Chemicals liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ICL-Israel Chemicals die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0.09 USD. Im Vorjahresquartal hatte ICL-Israel Chemicals ebenfalls ein EPS von 0.090 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.91 Milliarden USD – ein Plus von 3.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ICL-Israel Chemicals 1.85 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch