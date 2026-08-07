ICL-Israel Chemicals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ICL-Israel Chemicals präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.070 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 2.14 Milliarden USD gegenüber 1.83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch