ICICI Securities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ICICI Securities veröffentlichte am 14.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 18.16 INR. Im letzten Jahr hatte ICICI Securities einen Gewinn von 17.58 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 16.64 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.24 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch