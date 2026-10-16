ICICI Lombard General Insurance Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ICICI Lombard General Insurance Company stellte am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 18.95 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ICICI Lombard General Insurance Company noch ein Gewinn pro Aktie von 16.49 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 82.52 Milliarden INR – ein Plus von 19.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ICICI Lombard General Insurance Company 69.02 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 18.93 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 68.68 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch