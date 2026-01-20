ICICI Bank Aktie 1067170 / US45104G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.01.2026 18:18:37
ICICI Bank Shares Slide 5% Despite Venture Arm Leading Funding Round
(RTTNews) - ICICI Bank Limited (IBN) shares declined on Tuesday, falling 4.56 percent, or $1.41, even as ICICI Venture participated in a new funding round for supply chain robotics firm Unbox Robotics.
The stock was trading at $29.46 after opening at $29.95, compared with a previous close of $30.87 on the New York Stock Exchange. Shares moved between $29.08 and $30.05 during the session. The bid was $29.40 and the ask was $29.41.
Unbox Robotics announced it raised $28 million, or about INR 243 crore, in a Series B funding round led by ICICI Venture and Redstart Labs, with participation from F-Prime, 3one4 Capital, Navam Capital, Force Ventures, and existing investors.
ICICI Bank's 52-week range stands at $27.42 to $34.57.
Nachrichten zu ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS)
|
02.01.26
|Erste Schätzungen: ICICI Bank gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
03.10.25
|Erste Schätzungen: ICICI Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS)
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZollsorgen: SMI und DAX gehen deutlich tiefer aus dem Handel -- Märkte in Fernost schliessen mit Verlusten
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten herbe Abschläge ein. Die US-Börsen müssen im Dienstagshandel Verluste hinnehmen. Am Dienstag wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes rote Vorzeichen aus.