ICICI Bank präsentierte Quartalsergebnisse

ICICI Bank hat am 17.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.75 Prozent auf 9.22 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch