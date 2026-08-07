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07.08.2026 06:37:00
ICI PakistanXD verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ICI PakistanXD präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 7.03 PKR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ICI PakistanXD 6.17 PKR je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.36 Prozent auf 27.99 Milliarden PKR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27.89 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 21.11 PKR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 25.46 PKR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5.47 Prozent zurück. Hier wurden 113.38 Milliarden PKR gegenüber 119.94 Milliarden PKR im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.ch
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