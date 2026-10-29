ICI PakistanXD hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ICI PakistanXD hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 3.52 PKR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ICI PakistanXD 4.66 PKR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29.90 Milliarden PKR, während im Vorjahreszeitraum 28.62 Milliarden PKR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch