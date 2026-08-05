Ichor präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ichor hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 294.8 Millionen USD – ein Plus von 22.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ichor 240.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch