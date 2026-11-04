Ichor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ichor hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ichor noch ein Gewinn pro Aktie von -0.670 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37.36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 328.7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 239.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch