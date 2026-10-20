Ichiyoshi Securities hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ichiyoshi Securities gab am 19.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 30.91 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 33.25 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ichiyoshi Securities 14.07 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 134.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch